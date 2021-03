Dôležitosť kritického myslenia aneb v čom sa Alex Wortex mýli.

Pred dvoma týždňami som sa vrátil zo Škandinávie, kde študujem. Samozrejme som ako zodpovedný občan strávil štrnásť dní v karanténe, po ktorých som šiel na testy.

Medzičasom som okrem online školy mal fúru času, jednou z náplní dňa, ktorú má väčšina mladých v Európe bolo nekonečné browsovanie môjho instagramu. V poslednej dobe akoby sa vrece roztrhlo s odborníkmi na pandémiu. Veľmi som to neriešil pokiaľ som si nevšimol prehnanú aktivitu jednej z mojich kamarátok, ktorá si dala za povinnosť zdieľať hocijaké babské reči, ktoré na internetoch našla. Jednou z jej obľúbených zdieľaných osôb sa stala Alex Wortex.

Alex Wortex je instagramová hviezdička, ktorá slovenské internety zaujala svojou extravaganciou a nezvyčajným raw životným štýlom. V prvom rade chcem podotknúť, že toto Alex Wortex vôbec neberiem. Ži a nechaj žiť. Svoje miesto na internete si obhájila a má ho právom.

Jedným z Alexiných príspevkov bol text, ktorý znel takto : nie je žiadny vedecký dôkaz, že rúška pomáhajú proti šíreniu pandémie. A práve tento osudný post zdieľala aj moja kamarátka. Nemohol som nereagovať. Začala sa medzi nami priateľská diskusia, ja som sa jej snažil vysvetliť prečo nemá pravdu, ona detto. Ale po chvíli mi napísala jednu vec, ktorá mi doslova nedala spávať a je vlastne hlavným dôvodom, prečo som sa rozhodol uverejniť svoj úplne prvý blog.

Správu budem citovať ,, Predsa len sme tu na to aby sme všetko spochybňovali a pýtali sa to nám nemôže nikto zakazovať.´´ Zaujímavá veta, ktorá mi pripomenula Sokratovu metódu argumentácie. Tá je úplne správna a nemôžem jej nič vytknúť, treba sa pýtať, treba pochybovať a treba diskutovať. Presne ako môj trojročný synovec, ktorý sa denne opýta otázku prečo asi milión krát úplne na všetko, kúsok pýtajúceho sa trojročného dieťaťa by mal mať v sebe každý a preto je životne dôležité kritické myslenie. Ale to nie je dôvod, prečo sme tu, ak by sme pochybovali úplne o všetkom a na všetko mali rozličné názory je to len cesta späť do takmer istej záhuby. Uvediem to na príklade.

Janko a Mirko obaja pijú vodu, ale Janko si na instagramovom účte svojho obľúbeného rapera prečítal, že pitie vody je vysoko rizikové, pretože sa vám môžu zaliať pľúca a môžete sa utopiť. Mirko má kritické myslenie a po zamyslení si spraví úsudok, že je to hlúposť, človek sa predsa nemôže utopiť pitím hocijakej tekutiny. Už prvý krát, keď mu to Janko povedal, ostal dosť skeptický a potom si spomenul, pretože na biológii dával pozor, že hrtan a hltan sú oddelené hrtanovou príchlopkou, ktorá existuje práve kvôli tomu aby sa do dýchacích ciest nedostala žiadna potrava, či tekutiny. Mirko sa to snaží Jankovi vysvetliť, ale Janko na svojho obľúbeného rapera nedá dopustiť. Ale tiež mu to vŕta v hlave, tak sa rozhodne svojmu vzoru napísať. Podrobne mu opíše Mirkovu argumentáciu o hrtanovej príchlopke. Raper mu na to odpíše :

,,More, šak sa ti nikdy nestalo, že ti pre jedení zabehlo, začal si kašlať a ľudia okolo ťa museli začať búchať po chrbte, aby ťa zachránili? To je jasný dôkaz o tom, že tá tvoja príchlopka nefunguje brácho, otvor si oči a nebuď ovca.´´

Mirkovi sa otvoria oči, jeho vzor ho presvedčil, nie je s ním žiadna diskusia a kamarátstvo s Jankom sa skončilo. Mirko prestane piť a za ušetrené peniaze si kupuje raperov merch, ktorý mu je tak na dve veci, keďže za a, je lockdown, takže si ho nemá kam obliecť a za b, do týždňa zomiera na dehydratáciu.

Zdá sa ti tento príklad prehnaný? Možno. Mne osobne až priveľmi pripomína obraz dnešných dní. Vráťme sa nachvíľu ku príspevku Alex Wortex o rúškach a skúsme uplatniť kritické myslenie v praxi. Nemusíte mať vyštudovaný Harvard, aby ste jej post dokázali s ľahkosťou vyvrátiť, stačí vám len zdravý sedliacky rozum.

Nikto z dezinformačnej scény nepopiera existenciu Covidu-19(pokiaľ áno, tak na youtube je veľa videí, ktoré vám ukážu realitu slovenských nemocníc). Tá choroba tu je medzi nami- to je nepopierateľný fakt. Už od októbra 2019 o nej počujeme každý večer zo správ a čítame o nej nonstop. Jednou z prvých a nepopierateľných informácii bolo zistenie, že sa jedná o kvapôčkovú infekciu. Logicky už z názvu kvapôčková je zrejmé, že sa prenáša kvapôčkami ako sú sliny. A na to slúžia rúška, aby sa minimalizoval počet infekčných kvapôčok v ovzduší. Funkčnosť rúšok samozrejme Alex Wortex popiera. Ak tomu neveríš ani ty, tak sa skús postaviť do svetla a začni rozprávať a veľmi krásne uvidíš koľko miniatúrnych sliniek ti vyskočí z úst. Rovnako ako, keď chlapci zo stoja cikajú do misy a veľa kvapiek sa odrazí von na misu alebo do okolia záchoda, s uv lampou by si ostal možno celkom znechutený zo svojej očúranej toalety. Post hovoril, že neexistuje žiadny vedecký dôkaz o funkčnosti rúšok, ups tak asi som to dokázal aj úplne laicky.

Čo si mnoho fanúšikov slovenských celebrít neuvedomuje je, že keď niekoho obdivujete pre životný štýl, automaticky neznamená, že ho musíte obdivovať aj v názoroch na svet. A žiaľ, opak je pravdou. Zo slovenských celebrít sa stali vzory obdivované zo všetkých uhlov. Novodobí filozofovia, stojaci na piedestáli pravdy. K tomu by som rád dodal dve veci.

Prvá. Pre demokraciu pretiekli potoky krvi. Milióny ľudí po celom svete umieralo a dodnes umiera, aby si ty mohol mať okrem iného slobodu prejavu. Aby si ty Alex Wortex, mohla slobodne šíriť klamstvá. Ale to, že môžeš neznamená, že musíš. A pokiaľ musíš, počítaj s následkami. Vplyv prináša veľmi veľkú zodpovednosť, pred ktorou sa mnohí skrývajú. Dnes naším celebritkám stačí vypnúť funkciu komentárov a tým sa odrezávajú od akejkoľvek konštruktívnej kritiky. To osobne beriem ako do neba volajúcu hanbu, akcia vyvoláva reakciu, nejde jedno bez druhého. Ku cti Alex slúži fakt, že sa na internete snaží diskutovať a komentáre nevypína, ale zodpovednosť nie len to, konkrétny problém zodpovednosti Alex Wortex je to, že má 42 tisíc followerov, pokiaľ by mala vplyv len na 15% svojich followerov, stále je to niečo cez šesť tisíc ľudí. Pre informáciu mestá ako Nová Baňa, Gelnica alebo Turčianske Teplice majú presne takýto počet obyvateľov. Ak by nikto v týchto mestách nenosil rúška malo by to hromadný efekt a pokiaľ sa nemýlim náš spoločný cieľ je, čo najskôr ukončiť pandémiu a vrátiť sa do normálnych koľají. V tomto zmysle je správanie Alex Wortex na internete nezodpovedné a neadekvátne. To, že máš právo na slobodu prejavu a právo na vlastný názor neznamená, že ho musíš hneď zdieľať, skús sa, obzvlášť pri takýchto polarizovaných otázkach v spoločnosti zamyslieť a použiť kritické myslenie. Stačí jednoduché prečo. (možno som sa to aj ja mohol opýtať pred písaním blogu :D)

Druhá. Tvoje instagramové hviezdy ako sú raperi, barberi, fashion blogerky a youtuberi nie sú odborníci na všetko. Sú to tiež len ľudia z mäsa a kostí, niektorí s talentom a tvrdou prácou, iní bez talentu s chuťou postaviť si kariéru na vašej túžbe ísť proti davu.

Pokiaľ chceš ísť proti davu, používaj kritické myslenie. Nie je hanba ak uznáš pravdu niekoho, kto je múdrejší. Práve naopak, uznať si chybu je najväčšia prednosť akú môžeš mať a ver mi, pôjdeš proti davu, veď predsa nikto múdry z neba nespadol. Niektorí budú argumentovať historickými udalosťami kedy pravda jednotlivca bola potlačená klamstvom celku. Napríklad Galileo Galilei, no dezinformačná scéna a popierači všetkého možného nie sú historické osobnosti ochotné zomrieť za svoje hoaxy. Spoločnosť sa tiež môže mýliť, to nikto nepopiera, ba priam naopak, už 2000 rokov sa učíme z vlastných chýb. Pretože nie sme tu preto aby sme o všetkom pochybovali, sme tu preto, aby sme svet okolo seba posúvali dopredu a jednou z prvých vecí ako na to je rešpekt k poznaniu.